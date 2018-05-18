HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U. (45), otomobilin içinde başına dayadığı tabancasıyla yaşamına son verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

Bugün saat 02.00 sıralarında Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Caddesi'ne yolun sağında duran 45 AU 989 plakalı otomobilden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin sürücü koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U.'yu başından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu.

daie

112 Acil Servis ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ahmet U., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet U.'nin kayınvalidesinin evinin önünde intihar ettiği belirlendi. Ahmet U.'nun 3 Eylül 2106 tarihinde Damla U. ile evlendiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2

Ahmet U.'nun ölümü, yakınları ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını yasa boğarken, polisin, olayın ardından sinir krizi geçiren acılı eş Damla U.'nun bugün ifadesine başvuracağı öğrenildi.

DHA

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
- Hırka-i Şerif ziyarete açıldı- Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Dr. Kaynak: Yaşananlar Filistin devletini ortadan kaldırma çabasıDr. Kaynak: Yaşananlar Filistin devletini ortadan kaldırma çabası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa intihar belediye

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"19 Mayıs Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

"19 Mayıs Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

Samsun'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

Samsun'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İstanbul'da uçuş yasağı

İstanbul'da uçuş yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.