Manisa Büyükşehir’de toplu iş sözleşmeleri yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile işçilerin alacakları ücret protokole bağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 2018-2019 yıllarını kapsayan ücret protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası 99 kadrolu işçiyi kapsayan iki yıllık toplu sözleşmeye imzaları karşılıklı olarak attı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre işçiler, ilk yıl için yüzde 5+5, ikinci yıl için ise yüzde 6+6 maaş artışı alacak. Toplu sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “99 kadrolu işçimiz mevcut. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle toplu iş sözleşme hükümleri sona ermişti. Yaklaşık 2 aylık toplu iş sözleşme süreci geçti. Bunun sonucunda Başkan Cengiz Ergün’ün de bilgileri ve takdirleri neticesinde Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerimize 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere birinci yıl 5+5, ikinci yıl içinde yüzde 6+6 verildi. Bu oranlar dahilinde sosyal yardımlar var. Bütün sosyal yardımlar da aynı şekilde etki etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinde hizmet veren bütün işçi kardeşlerimiz güle güle kullansınlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız adına buradayız, onun adına sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı ise konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kabul ettiği işçilerimizle ilgili toplu sözleşme imzasını atmak bana nasip oldu. 2018 yılı için belediyemiz personeli için yüzde 5+5, 2019 yılı için de yüzde 6+6 ve ek olarak yemek konusu ve diğer sosyal yardımlar konusunda belediyemiz işçi kardeşlerimiz için iyi bir sözleşmeye onay verdi. İki taraf için de hayırlı olsun. İşçi kardeşlerimiz için de hayırlı uğurlu olur inşallah” dedi.

Belediye İş Sendikası Başkanı Gökay Sezgin de yapılan imza töreni sonrasında her iki taraf için de atılan imzaların hayırlı olması dileklerini iletti.