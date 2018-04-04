HABER

Manisa Büyükşehir’in ’Sosyal Doku’ ekibi kapı kapı geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından hayata geçirilen "Sosyal Doku Projesi" kapsamında, büyükşehir belediyesine bağlı ekipler, kapı kapı vatandaşı ziyaret ediyor, sorunlarını ve beklentilerini dinliyor.Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Sosyal Doku Projesi" kapsamında büyükşehir belediyesi ekipleri, Manisalı vatandaşların en iyi hizmeti almaları hususunda çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir’in ’Sosyal Doku’ ekibi kapı kapı geziyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından hayata geçirilen "Sosyal Doku Projesi" kapsamında, büyükşehir belediyesine bağlı ekipler, kapı kapı vatandaşı ziyaret ediyor, sorunlarını ve beklentilerini dinliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Sosyal Doku Projesi" kapsamında büyükşehir belediyesi ekipleri, Manisalı vatandaşların en iyi hizmeti almaları hususunda çalışmalarını sürdürüyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse ile Sosyal Doku Sorumlusu Kemal İskifoğlu sosyal doku ekipleriyle birlikte ev ev gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Saruhanlı’ya bağlı Paşaköy Mahallesinde mahalle muhtarıyla buluşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, “Mahallenizdeki ihtiyaçlarınızı bizler, ekiplerimiz elektronik sistemde kayıt altına alıyoruz. Her ne ihtiyacınız varsa biz bu isteklerinizi yerine getirmek amaçlı buraya gelmiş bulunmaktayız. Bizlerden beklentilerinizi, köyünüzde olması gereken durumları bizlere iletirseniz, bizler de bu isteklerinizi yerine getirmek için çalışacağız” dedi.
Paşaköy vatandaşlar ve mahalle muhtarı, büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ve bundan sonraki zamanlarda daha iyi hizmetlerin gerçekleştirileceğinden emin olduklarını dile getirdiler.

Manisa Büyükşehir’in ’Sosyal Doku’ ekibi kapı kapı geziyor

Manisa Büyükşehir’in ’Sosyal Doku’ ekibi kapı kapı geziyor

Manisa Büyükşehir’in ’Sosyal Doku’ ekibi kapı kapı geziyor

Manisa Büyükşehir’in ’Sosyal Doku’ ekibi kapı kapı geziyor

WhatsApp'ta bomba özellik! WhatsApp'ta bomba özellik!
Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

İlginizi Çekebilir

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ davasında ceza yağdı!

FETÖ davasında ceza yağdı!

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.