Manisa Büyükşehir’in ’Sosyal Doku’ ekibi kapı kapı geziyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından hayata geçirilen "Sosyal Doku Projesi" kapsamında, büyükşehir belediyesine bağlı ekipler, kapı kapı vatandaşı ziyaret ediyor, sorunlarını ve beklentilerini dinliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Sosyal Doku Projesi" kapsamında büyükşehir belediyesi ekipleri, Manisalı vatandaşların en iyi hizmeti almaları hususunda çalışmalarını sürdürüyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse ile Sosyal Doku Sorumlusu Kemal İskifoğlu sosyal doku ekipleriyle birlikte ev ev gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Saruhanlı’ya bağlı Paşaköy Mahallesinde mahalle muhtarıyla buluşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, “Mahallenizdeki ihtiyaçlarınızı bizler, ekiplerimiz elektronik sistemde kayıt altına alıyoruz. Her ne ihtiyacınız varsa biz bu isteklerinizi yerine getirmek amaçlı buraya gelmiş bulunmaktayız. Bizlerden beklentilerinizi, köyünüzde olması gereken durumları bizlere iletirseniz, bizler de bu isteklerinizi yerine getirmek için çalışacağız” dedi.

Paşaköy vatandaşlar ve mahalle muhtarı, büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ve bundan sonraki zamanlarda daha iyi hizmetlerin gerçekleştirileceğinden emin olduklarını dile getirdiler.