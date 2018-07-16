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Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:59 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen iki şüpheliden C.K. tutuklanırken, İ.A.'nın ise karakoldaki işlemleri sürüyor.

Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

Kula'da, 14 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesine iki kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 46 yaşındaki C.K.'yı gözaltına aldı.

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Karakoldaki işlemleri tamamlanan C.K. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, jandarma diğer şüpheli 44 yaşındaki İ.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. İ.A.'nın karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula cinsel taciz cinsel istismar

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Allah belanızı versin, ya nasıl bir zamana denk geldik ya rabbi. Bu sabilerin günahı devlet büyüklerinin boynuna, kanunlarımız yetersiz, cezalarımız caydırıcı değil.
Cinsel istismar ne ya?
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