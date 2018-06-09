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Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Manisa merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu gözaltına alınan 35 zanlıdan 29’u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli tutuklandı. Savcılıkta ifadeleri alınan itirafçı 29 şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen 9 kişi ile örgüt faaliyetlerine katıldıkları öne sürülen 25 kişi tespit edildi.

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

İtirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün askerlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 9 mahrem imamı tespit edildi.

ARALARINDA MUVAZZAF ASKERLER DE VAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları iddia edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

34 KİŞİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 29 şüpheli ise örgüt ile olan bağlarını itiraf ederek, etkin pişmanlık hükümleri faydalanarak istedi. Savcılıkta ifadeleri alınan itirafçı 29 şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen 9 kişi ile örgüt faaliyetlerine katıldıkları öne sürülen 25 kişi tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca, şüphelilere gösterilen fotoğraflar ile örgüt ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 21 kişi teşhis edildi. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 29 itirafçı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı. İtirafçıların verdiği ifade doğrultusunda tespit edilen zanlıların aranma çalışması sürüyor.


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Manisa FETÖ TSK Fetulahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması tutuklama PDY etkin pişmanlık hükümleri

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