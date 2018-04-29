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Manisa'da deprem (Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 00:35 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre saat 00.20'de Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi.

Manisa'da deprem (Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 9.3 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

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