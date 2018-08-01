Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Dolu özellikle tütün, badem, zeytin, elma ve sebze bahçelerinde hasara neden oldu.
Dolu yağışının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, ekili alanlarda hasar tespit çalışması yaptı.
Marmaracık Mahallesi'nden Ali Yaraşan "Yöremizde çok şiddetli dolu yağışı oldu. Kendime ait tütün, zeytin ve bostan tarlalarımda çok büyük hasarlar oluştu. 20 dönüm tütün arazimde hiçbir şekilde ürün kalmadı." dedi.
İlçe Tarım Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, zararın ciddi boyutta olduğunu belirtti. Dolu sebebiyle çiftçilerin zararının büyük olduğunu söyleyen Köse, şunları kaydetti:
"Tarım Müdürlüğümüzce oluşturduğumuz zarar tespit ekibi ile Çağıllar, Marmaracık, Ayvaalan, Yiğitler, Kerpiçlik, Alaağaç, Mezitler, Gömeçler mahallelerinde zeytin, badem, Antep fıstığı, elma, ayva ve tütün arazilerinde yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasarlar meydana geldi. Yapılan tespitlerde meyve bahçelerinde yüzde 80 ila yüzde 95 oranında, tütünde ise yüzde 70 oranında zarar tespiti yapıldı. Şu anda çiftçilerimizden başvuruları alınmaya başlandı. İlk 6 aylık dönemde bölgemizde yaşanan afetlerde daha önce 58 çiftçimizin borçları ertelendi." (AA)
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