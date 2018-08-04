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Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Akhisar-Manisa karayolunun 5'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP REFRÜJE ÇARPTI

Kocaeli'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Ardından devrilen yolcu otobüsünde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Akhisar yol otobüsü

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