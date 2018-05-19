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Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

İkinci kata çıkmak için zemin kattan asansöre binen 4 kadın işçi, asansörün ipinin kopmasıyla birlikte yere çakıldı. Yere çakılan asansörün içinde çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Manisa’nın Kula ilçesinde bir iş yerindeki asansör, kabinindeki ipin kopması nedeniyle yere çakıldı. Kazada 4 kadın işçi yaralandı.

4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Leblebiciler Sitesi'nde çalışan 4 kadın, sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde, ikinci katta bulunan atölye bölümüne geçmek istedi. İkinci kata çıkmak için zemin kattan asansöre binen 4 kadın işçi, asansörün ipinin kopmasıyla birlikte yere çakıldı. Yere çakılan asansörün içinde çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler Raziye Kandırmış, Aysel Sezer, Ayşe Selendili ve Serpil Çalık, olay yerine çağrılan acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
asansör Manisa Kula

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