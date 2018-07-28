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Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 22:49 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin komutlarına uymadığı gerekçesiyle köpeğini tokatlaması büyük tepki çekti. Manisa’da çekildiği iddia edilen ve Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneğinin (SOHAYKO) görüntülerde şiddet uygulayan şahsı bulana ödül verileceği açıklandı.

Son yıllarda gündemden düşmeyen hayvanlara şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyaya düşen bir videoda, kimliği belirsiz bir kişinin “Ben sana gel deyince niye gelmiyorsun” diyerek tasmasından tuttuğu köpeğini sert bir şekilde tokatlaması başta hayvanseverler olmak üzere her kesimden insanının büyük tepkisini çekti.

YAVRU OLAN KÖPEK KULÜBESİNE KAÇTI

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneğinin (SOHAYKO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, şahsın köpeğine şiddet uyguladığı sırada yavru olan diğer bir köpeğin kulübesine kaçması dikkat çekti. Yorum yağmuruna tutulan görüntüleri çeken kişinin de yaşanan şiddete kayıtsız kalması hayvanseverleri kızdırdı.

MANİSA'DA ÇEKİLMİŞ ANCAK ADRESİ BELLİ DEĞİL

Görüntülere ilişkin açıklamalarda bulunan SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğe şiddet uygulayan kişiyi bulana ödül vereceklerini belirterek, konuyla ilgili BİMER ve CİMER’e şikayette bulunduklarını söyledi. Yılmaz, videoyu sosyal medyada tespit ettiklerini, paylaşan kişinin bu videonun Manisa’da çekildiğini ancak açık adresi bilmediğini belirten bir notla paylaştığını dile getirdi.

ŞİDDET UYGULAYAN ŞAHSI BULANA ÖDÜL

Yılmaz, “Şiddete maruz kalan bu köpeklerin biran evvel bu şahıslar tespit edilerek ellerinden alınması gerekiyor. Videoda görüldüğü gibi yoğun alkolün etkisinde bu şiddeti uygulayan kişilerin bu köpekleri öldürmüş olabileceği ihtimali yüksek. Bu sebepten dolayı bu şahısların biran önce bulunarak haklarında adli ve idari işlem yapılmasını istiyoruz. Konuya Manisa valimizin, il emniyet müdürümüzün hassasiyet göstererek, bu şahısların biran evvel bulunmasını temenni ediyoruz. Bu şahısları bize ihbar edenlere ödül vereceğimizi de belirtmek istiyoruz. Alkol alarak bugün bu hayvanlara şiddet uygulayanların yarın bir insana daha fazlasını yapmayacağının kimse garantisini veremez. Biz de bu konuyla ilgili Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğüne BİMER ve CİMER üzerinden şikayetçi olduk” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa köpek şiddet sosyal medya

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