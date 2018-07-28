Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

Son yıllarda gündemden düşmeyen hayvanlara şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyaya düşen bir videoda, kimliği belirsiz bir kişinin “Ben sana gel deyince niye gelmiyorsun” diyerek tasmasından tuttuğu köpeğini sert bir şekilde tokatlaması başta hayvanseverler olmak üzere her kesimden insanının büyük tepkisini çekti.

YAVRU OLAN KÖPEK KULÜBESİNE KAÇTI

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneğinin (SOHAYKO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, şahsın köpeğine şiddet uyguladığı sırada yavru olan diğer bir köpeğin kulübesine kaçması dikkat çekti. Yorum yağmuruna tutulan görüntüleri çeken kişinin de yaşanan şiddete kayıtsız kalması hayvanseverleri kızdırdı.

MANİSA'DA ÇEKİLMİŞ ANCAK ADRESİ BELLİ DEĞİL

Görüntülere ilişkin açıklamalarda bulunan SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğe şiddet uygulayan kişiyi bulana ödül vereceklerini belirterek, konuyla ilgili BİMER ve CİMER’e şikayette bulunduklarını söyledi. Yılmaz, videoyu sosyal medyada tespit ettiklerini, paylaşan kişinin bu videonun Manisa’da çekildiğini ancak açık adresi bilmediğini belirten bir notla paylaştığını dile getirdi.