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Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre; Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken can ve mal kaybı yaşanmadı.

2 GÜN ÖNCE DE SALLANMIŞTI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi 2 gün önce de deprem meydana gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesindeki veriye göre deprem 3.4 şiddetinde gerçekleşmişti.

SON DEPREMLER

2018.05.04 21:10:07 38.7698 27.7595 8.9 -.- 3.9 3.9 SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
2018.05.04 21:09:32 36.9213 27.6185 5.0 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:07:40 36.9020 27.7012 23.7 -.- 0.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:06:55 36.8167 27.4323 20.1 -.- 0.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:05:29 36.9133 27.6130 13.5 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:00:05 36.8730 27.5310 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 20:57:20 39.4837 25.1335 8.8 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI
2018.05.04 20:56:14 38.5645 40.7767 3.5 -.- 1.8 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR)
2018.05.04 20:55:44 36.8632 27.5427 15.5 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 20:52:55 39.6477 38.5563 13.3 -.- 2.1 -.- CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN)
2018.05.04 20:52:29 36.8952 27.5490 6.9 -.- 3.2 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 19:59:34 39.0887 27.7157 8.0 -.- 1.5 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
2018.05.04 19:53:37 37.7770 29.3340 0.0 -.- 1.6 -.- KIZILYER-HONAZ (DENIZLI)
2018.05.04 19:51:10 39.5322 26.0083 5.4 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2018.05.04 19:21:05 38.8477 26.4558 11.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2018.05.04 18:43:19 39.1168 27.7357 21.6 -.- 1.0 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
2018.05.04 18:39:18 40.9003 29.6833 0.0 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI)
2018.05.04 18:32:26 36.6795 26.7805 9.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2018.05.04 18:22:19 36.7107 26.6377 6.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ


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Anahtar Kelimeler:
deprem Son Depremler AFAD Kandilli Rasathanesi Manisa Saruhanlı

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