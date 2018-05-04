Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken can ve mal kaybı yaşanmadı.
2 GÜN ÖNCE DE SALLANMIŞTI
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi 2 gün önce de deprem meydana gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesindeki veriye göre deprem 3.4 şiddetinde gerçekleşmişti.
SON DEPREMLER
2018.05.04 21:10:07 38.7698 27.7595 8.9 -.- 3.9 3.9 SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
2018.05.04 21:09:32 36.9213 27.6185 5.0 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:07:40 36.9020 27.7012 23.7 -.- 0.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:06:55 36.8167 27.4323 20.1 -.- 0.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:05:29 36.9133 27.6130 13.5 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 21:00:05 36.8730 27.5310 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 20:57:20 39.4837 25.1335 8.8 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI
2018.05.04 20:56:14 38.5645 40.7767 3.5 -.- 1.8 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR)
2018.05.04 20:55:44 36.8632 27.5427 15.5 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 20:52:55 39.6477 38.5563 13.3 -.- 2.1 -.- CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN)
2018.05.04 20:52:29 36.8952 27.5490 6.9 -.- 3.2 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.05.04 19:59:34 39.0887 27.7157 8.0 -.- 1.5 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
2018.05.04 19:53:37 37.7770 29.3340 0.0 -.- 1.6 -.- KIZILYER-HONAZ (DENIZLI)
2018.05.04 19:51:10 39.5322 26.0083 5.4 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2018.05.04 19:21:05 38.8477 26.4558 11.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2018.05.04 18:43:19 39.1168 27.7357 21.6 -.- 1.0 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
2018.05.04 18:39:18 40.9003 29.6833 0.0 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI)
2018.05.04 18:32:26 36.6795 26.7805 9.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2018.05.04 18:22:19 36.7107 26.6377 6.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
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