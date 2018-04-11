Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen olayda Kargınışıklar Mahallesinde bulunan Koçyiğit Ortaokulu'nda okulun temizlik görevlisi Y.K. okulun koridorlarını çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak temizledi.
İHA'nın haberine göre temizlik sonrası derse giren öğrenciler etkilenmeye başladı. Temizlik görevlisi ve Y.K. ve 21 öğrencinin rahatsızlanması üzerine okula 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.
ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında temizlik personeli Y.K. ile 21 öğrenci Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin ve personelin temizlik maddesinden etkilendiği tespit edilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler ve personel kontrol amaçlı gözlem altında tutulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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