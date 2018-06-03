Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa’da HDP’liler ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. HDP Manisa 1. sıra milletvekili adayı Sırrı Sakık’ın parti binası önünde yapacağı miting öncesi partililer, kent merkezinde araçlarıyla konvoy düzenledi.
ARBEDE ÇIKTI
Parti flamaları ve sloganlar eşliğinde Merkez Kavşağı ile Ulupark mevkiinden geçen HDP’lilerin sloganlarına bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada araçlarından inen bazı HDP’liler ile vatandaşlar arasında arbede çıktı.
SOPA VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavga eden gruplara müdahale etti. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polis, güçlükle ayırdı. Halkı sağduyuya davet eden polis, konvoydaki araçların uzaklaşmasını sağladıktan sonra uzun süre vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Polisin kent merkezi ve HDP il binası önündeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.
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