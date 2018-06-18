Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde bayramın ikinci günü sele kapılarak Selendi Çayı’nda kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 10-12 kilometre mesafe uzaklığında bulundu.

Minik Rüzgar’ın bulunması için jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve Manisa MAT ekiplerinin çay içerisinde yoğun arama çalışmaları sonucu minik Rüzgar’ın cansız bedeni, çaya düştüğü noktanın yaklaşık 10-12 kilometre mesafe uzaklığında bulundu. Rüzgar’ın bulan ekipler büyük üzüntü yaşarken, ailesine de haber verildi.

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 16 Haziran'da, Manisa'nın Selendi ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte yüksek kesimlerden gelen sel suları, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı'nda taşkına neden olmuştu. Sanayi Deresi ve Selendi Çayı'nın birleştiği, Devlet Bahçeli Meydanı'nın bulunduğu noktadaki korkulukların olduğu bölümde, sel sularının, zeminin altını oyması nedeniyle çökme meydana gelmişti. Bu sırada, korkulukların kenarında annesi Dudu ve ağabeyi Efe ile dereyi izleyen Rüzgar Kemal Özdemir, bir anda bulundukları yerin çökmesiyle sel sularına kapılıp, gözden kaybolmuştu.



