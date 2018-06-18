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Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Manisa'dan gelen son dakika haberine göre Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bayramın ikinci günü sele kapılarak Selendi Çayı’nda kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 10-12 kilometre mesafe uzaklığında bulundu.

Minik Rüzgar’ın bulunması için jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve Manisa MAT ekiplerinin çay içerisinde yoğun arama çalışmaları sonucu minik Rüzgar’ın cansız bedeni, çaya düştüğü noktanın yaklaşık 10-12 kilometre mesafe uzaklığında bulundu. Rüzgar’ın bulan ekipler büyük üzüntü yaşarken, ailesine de haber verildi.

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NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 16 Haziran'da, Manisa'nın Selendi ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte yüksek kesimlerden gelen sel suları, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı'nda taşkına neden olmuştu. Sanayi Deresi ve Selendi Çayı'nın birleştiği, Devlet Bahçeli Meydanı'nın bulunduğu noktadaki korkulukların olduğu bölümde, sel sularının, zeminin altını oyması nedeniyle çökme meydana gelmişti. Bu sırada, korkulukların kenarında annesi Dudu ve ağabeyi Efe ile dereyi izleyen Rüzgar Kemal Özdemir, bir anda bulundukları yerin çökmesiyle sel sularına kapılıp, gözden kaybolmuştu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah Rahmet Etlesin Melek Geldi Melek Gitti Günahsız Yavrum :(
turkiyede insanin bir degerimi var sanki!
yavrum benim Allahım ailene sabırlar versin küçük melek bu ülkede o kadar ölmesi gereken insan varken.. ne denir ki Allahım büyük
sele kapılmak bana bir tane avrupa ülkelerinde bu vakadan gösterin lütfen suların geciş güzergahına ev yaparsan sonucu bu olur yazık bide bodrum kat olayı var bu ülkede kısaca kömürlük afedersiniz ama hayvan koysan yaşamaz her yağmurda sel riski taşıyor yetkililer mütahit daha fazla kazandın bizde yolumuzu bulalım derdinde size göre belki katil su tağmurdur ama bana göre katil buna göz yuman ruhsat veren yetkililerdir
rabbim ailesine sabır versin basın sağolsun turkiyem küçücük 1 beden 1 can daha gitti
ne acıdır yarabbim şu mübarek günümüzde aileye sabır versin yüce rabbim.
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