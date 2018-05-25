Manisa FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Manisa Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan 33'ü muvazzaf asker, 4'ü askeri okuldan ihraç toplam 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Manisa merkezli Adıyaman, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Marsin, Sivas ve Şırnak'ta operasyonun devan ettiği öğrenildi.

