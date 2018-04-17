Manisa Gençlik Merkezleri İstişare Toplantısı yapıldı

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan gençlik merkezlerinin istişare toplantısı Vali Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Güvençer’in yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Etil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Müftüsü Sinan Cihan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Birol Kovancılar, ilgili daire müdürleri ile gençlik merkezi liderleri katıldı. Vali Güvençer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gençlik merkezlerinin faaliyetleri, günümüze ve geleceğe bakış açıları, karşılaştıkları sorunları, beklentileri, önerileri ve ihtiyaçlarını dinleyip önemsendikleri, farkında olundukları, ihtiyaç duydukları desteğin Valilik makamınca imkanlar çerçevesinde karşılanabileceği konusunda moral motivasyon verilmesi amacıyla toplandıklarını belirtti. Vali Güvençer, "Manisa’ya mahsus değil, daha önceki görev yaptığım yerlerde de gözlemlediğim bir eksiklik var. Gençlik merkezlerimiz harikulade ve yeni kuruluşlar olmakla birlikte öğrencilerin ve öğrenci velilerinin dışında kendileriyle en yakından ilgili resmi kurumlarca dahi yeterince bilinmiyorlar. Oysa, konu adı üzerinde gençler. Yeri ve zamanı geldiğinde ülkenin en önemli kaynaklarından birinin gençlerimiz, çocuklarımız olduğunu söyleye geliyoruz, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ama çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışan kurumlarımız yeterli eşgüdümü temin edemediği için bu çalışmalar kendilerinden beklenen verimi tam anlamıyla veremiyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız çok uzun yıllar adında gençlik adı, kavramı olduğu halde neredeyse sadece spora yöneldi. Gençlik hizmetleri ve gençlik hizmetlerini yürütmekle görevli gençlik merkezleri teşekkülü Türkiye’de çok yeni sayılır. Bir şekilde, bir sistem içerisinde kendi halinde gidiyor. Bu imkanı çok daha iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan gençlik merkezlerimizi hem tanımak hem motive etmek, desteklemek hem de denetlemek bizim görevimiz. Aynı zamanda diğer kurumlarımızın da kendi görev çerçeveleri içerisinde gençlik merkezleri ile çok sıkı çalışmaları gerekiyor" dedi.

Vali Güvençer’in konuşmasından sonra Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Ömer Kutlu ile Gençlik Merkezi Liderleri Oğuz Öz ve Esra Gümüş Bilim Gençlik Merkezlerinin çalışmaları hakkında sunum yaptılar. Sunumda gençlik merkezlerinden 14-29 yaş grubundaki gençlerin başka bir şart aranmaksızın gençlik merkezlerinin gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabildiği belirtilerek, Manisa’da 75. Yıl Gençlik Merkezi, Şehzadeler Gençlik Merkezi, Saruhanlı Gençlik Merkezi, Akhisar Gençlik Merkezi, Turgutlu Gençlik Merkezi, Ahmetli Gençlik Merkezi, Salihli Gençlik Merkezi, Kula Gençlik Merkezinin hizmet verdiği ifade edildi.

Sunumun ardından ilgili kurum müdürleri söz alarak gençlik merkezlerine nasıl daha iyi katkı sunabilecekleri konusunda bilgi verdiler. Toplantıda, eğitime katılan gençlik liderlerine Vali Güvençer ve diğer protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi.