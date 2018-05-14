Manisa iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Hicri takvime göre dokuzuncu ay olan mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Her yerde olduğu gibi Manisa'da da Ramazan ayının gelişi, 15 Mayıs Salı kılınacak ilk teravih namazı ile karşılanacak. İçinde bin aydan değerli olan Ramazan ayı ile birlikte imsakiyeler hazırlandı. İmsakiye, Ramazan ayında imsak vakti ve diğer namaz vakitlerini içeren, sahur vakti ve iftar saati için özellikle kullanılan bir çizelgedir. Manisa, kalkacağı ilk sahur için imsak vakti nedir merak ediyor. Sonrasında tutulacak ilk oruç için iftar saati kaçta araştırılacak. Bu soruların cevaplarına haberimizdeki Manisa Ramazan imsakiyesi 2018'den öğrenebilirsiniz. İşte Manisa Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:11
|05:51
|13:13
|17:03
|20:22
|21:55
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:10
|05:50
|13:13
|17:03
|20:23
|21:57
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:08
|05:49
|13:13
|17:04
|20:24
|21:58
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:07
|05:49
|13:13
|17:04
|20:25
|21:59
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|04:06
|05:48
|13:13
|17:04
|20:26
|22:01
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:05
|05:47
|13:13
|17:04
|20:27
|22:02
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|04:04
|05:46
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:02
|05:46
|13:13
|17:05
|20:28
|22:04
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|04:01
|05:45
|13:13
|17:05
|20:29
|22:06
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|04:00
|05:44
|13:13
|17:05
|20:30
|22:07
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:59
|05:44
|13:13
|17:05
|20:31
|22:08
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:58
|05:43
|13:13
|17:06
|20:32
|22:09
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:57
|05:43
|13:14
|17:06
|20:32
|22:10
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:56
|05:42
|13:14
|17:06
|20:33
|22:11
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:56
|05:42
|13:14
|17:06
|20:34
|22:12
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:55
|05:41
|13:14
|17:07
|20:35
|22:13
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:54
|05:41
|13:14
|17:07
|20:35
|22:14
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:53
|05:40
|13:14
|17:07
|20:36
|22:15
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:52
|05:40
|13:14
|17:07
|20:37
|22:16
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:52
|05:40
|13:15
|17:08
|20:37
|22:17
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:51
|05:39
|13:15
|17:08
|20:38
|22:18
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:51
|05:39
|13:15
|17:08
|20:39
|22:19
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:50
|05:39
|13:15
|17:08
|20:39
|22:20
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:50
|05:39
|13:15
|17:09
|20:40
|22:21
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:49
|05:39
|13:15
|17:09
|20:40
|22:22
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:49
|05:38
|13:16
|17:09
|20:41
|22:22
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:49
|05:38
|13:16
|17:09
|20:41
|22:23
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:48
|05:38
|13:16
|17:10
|20:42
|22:24
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:48
|05:38
|13:16
|17:10
|20:42
|22:24
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:48
|05:38
|13:16
|17:10
|20:43
|22:25
ORUCA NİYET NE ZAMAN, NASIL EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Amin…”
RAMAZAN DUASI
'Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn'
Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN MESAJLARI
Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.
Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
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