Manisa iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Hicri takvime göre dokuzuncu ay olan mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Her yerde olduğu gibi Manisa'da da Ramazan ayının gelişi, 15 Mayıs Salı kılınacak ilk teravih namazı ile karşılanacak. İçinde bin aydan değerli olan Ramazan ayı ile birlikte imsakiyeler hazırlandı. İmsakiye, Ramazan ayında imsak vakti ve diğer namaz vakitlerini içeren, sahur vakti ve iftar saati için özellikle kullanılan bir çizelgedir. Manisa, kalkacağı ilk sahur için imsak vakti nedir merak ediyor. Sonrasında tutulacak ilk oruç için iftar saati kaçta araştırılacak. Bu soruların cevaplarına haberimizdeki Manisa Ramazan imsakiyesi 2018'den öğrenebilirsiniz. İşte Manisa Ramazan imsakiyesi...

MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:11 05:51 13:13 17:03 20:22 21:55 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:10 05:50 13:13 17:03 20:23 21:57 3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:08 05:49 13:13 17:04 20:24 21:58 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:07 05:49 13:13 17:04 20:25 21:59 5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:06 05:48 13:13 17:04 20:26 22:01 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:05 05:47 13:13 17:04 20:27 22:02 7 22 Mayıs 2018 Salı 04:04 05:46 13:13 17:05 20:28 22:03 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 04:02 05:46 13:13 17:05 20:28 22:04 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 04:01 05:45 13:13 17:05 20:29 22:06 10 25 Mayıs 2018 Cuma 04:00 05:44 13:13 17:05 20:30 22:07 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:59 05:44 13:13 17:05 20:31 22:08 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:58 05:43 13:13 17:06 20:32 22:09 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:57 05:43 13:14 17:06 20:32 22:10 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:56 05:42 13:14 17:06 20:33 22:11 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:56 05:42 13:14 17:06 20:34 22:12 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:55 05:41 13:14 17:07 20:35 22:13 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:54 05:41 13:14 17:07 20:35 22:14 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:53 05:40 13:14 17:07 20:36 22:15 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:52 05:40 13:14 17:07 20:37 22:16 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:52 05:40 13:15 17:08 20:37 22:17 21 05 Haziran 2018 Salı 03:51 05:39 13:15 17:08 20:38 22:18 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:51 05:39 13:15 17:08 20:39 22:19 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:50 05:39 13:15 17:08 20:39 22:20 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:50 05:39 13:15 17:09 20:40 22:21 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:49 05:39 13:15 17:09 20:40 22:22 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:22 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:23 28 12 Haziran 2018 Salı 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:48 05:38 13:16 17:10 20:43 22:25

ORUCA NİYET NE ZAMAN, NASIL EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).