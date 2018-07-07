HABER

Manisa merkezli 21 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 02:23 | Son Güncelleme

Haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 8 zanlı daha yakalandı - Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma doğrultusunda söz konusu illerden bazılarında yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de olduğu 8 zanlı yakalandı. Böylece operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerin telefon görüşmelerinde terör örgütüne ait "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemini" kullandığı belirtildi.

Adreslerinde bulunmayan 4 zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Manisa merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 18'i dün gözaltına alınmıştı.

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da and içme detayı! Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da and içme detayı!
Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devlet Emniyet FETÖ Manisa operasyon PDY TSK

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da and içme detayı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da and içme detayı!

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 699 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.