Manisa merkezli 21 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.
Soruşturma doğrultusunda söz konusu illerden bazılarında yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de olduğu 8 zanlı yakalandı. Böylece operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya çıktı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.
Şüphelilerin telefon görüşmelerinde terör örgütüne ait "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemini" kullandığı belirtildi.
Adreslerinde bulunmayan 4 zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Manisa merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 18'i dün gözaltına alınmıştı.
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