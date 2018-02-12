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Manisa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:04 | Son Güncelleme

Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle 5 muvazzaf asker hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda Manisa, İzmir, Ankara, Kırıkkale ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY izmir operasyon

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