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Manisa merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

Ankesörlü/kontörlü telefon üzerinden "mahrem imamlarla" irtibat kurdukları iddia edilen biri teğmen 6 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefon üzerinden örgütün "mahrem imamlarıyla" irtibat kurdukları iddia edilen bir teğmen ile askeri okullardan ihraç edilenlerin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında ankesörlü/kontörlü telefon üzerinden "mahrem imamlarla" irtibat kurdukları iddia edilen 9 kişi hakında yakalama kararı çıkardı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, İzmir ve İstanbul'da tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir teğmen ile daha sonra KHK ile kapatılan askeri okullardan ihraç edilmiş öğrencilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, ankesörlü telefonlardan periyodik olarak örgütün "mahrem imamlarıyla" irtibat kurdukları 1 şüphelinin ByLock kullandığı bildirildi.

Firari durumdaki 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Kripto Manisa Teğmen

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