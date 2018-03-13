Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Aydın ve Kocaeli'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 muvazzaf teğmen, 4 eski askeri okul öğrencisi, karı koca 2 eski polis, meslekten ihraç edilen bir öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir muvazzaf teğmen, bir eski polis ve sözde Manisa emniyet sorumlusu eski öğretmen M.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa, İzmir, Aydın ve Kocaeli'de 25 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden FETÖ'nün sözde Manisa emniyet sorumlusu M.B'nin üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte ehliyet bulunmuştu.