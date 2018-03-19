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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

Gözaltındaki 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) genç iş adamları yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İzmir ve Kütahya'da 8 Mart'ta belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü operasyon PDY

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