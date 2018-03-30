Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"yla ankesörlü telefondan irtibat kuran şüphelilere yönelik belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova'da 20 Mart'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına almıştı.
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