Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında ByLock kullanıcıları ile örgütün "mütevelli heyet başkanlarının" da bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa'nın yanı sıra Balıkesir, Uşak ve Muğla'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli 8 kadın gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerden S.K. emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi. S.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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