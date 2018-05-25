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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 zanlı yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanması için arama çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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