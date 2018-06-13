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Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi merkezli olarak İzmir ve Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesi merkezli olarak İzmir ve Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmam üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başta Turgutlu ilçezsi olmak üzere İzmir ve Konya'da geçen 7 Haziran'da, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri, evleri ve otomobillerindeki aramalarda, 3'ü kurusıkı 4 tabanca, ruhsatsız 1 av tüfeği, çeşitli çaplarda 13 fişek, 18 dolu av tüfeği kartuşu, 1 hassas terazi, 5 ile 80 santimetre uzunluğunda toplam 13 kök Hint keneviri, 61 gram esrar ve bir miktar sahte para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., S.N., E.C., A.C., U.H., C.C., Ş.A., S.C. ve M.S. uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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