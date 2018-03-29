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Manisa rengarenk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı havaların ısınmasıyla birlikte peyzaj uygulamalarına hız verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı havaların ısınmasıyla birlikte peyzaj uygulamalarına hız verdi. Kentin dört bir yanını lalelerle ve yeşil dokularla renklendiren daire başkanlığı, Kuva-yi Miiliye Anıtı ve Fırat Çakıroğlu Kavşağı’ndaki yaptığı peyzaj uygulaması da vatandaşların büyük beğenisi topladı. Lalelerle süslenen ve aydınlatmalar ile desteklenen peyzaj uygulaması, kente giriş yapan misafirlerine tam bir renk cümbüşü yaşatıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla Manisa’yı baharın renkleriyle donatıyor. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan, İzmir istikametinden Manisa’ya girişte konuklarını karşılayan Kuva-yi Miiliye Anıtı ve Fırat Çakıroğlu Kavşağı’nı da rengârenk lalelerle ve yeşil dokularla süsleyen Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın bu çalışması tam not aldı. Peyzaj uygulaması hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Kenti baharın tüm güzellikleriyle donatıyoruz. Bu anlamda rengârenk lalelerin yanı sıra aydınlatmalarla desteklenen, figürlerle süslenen peyzaj uygulamamızla kente gelen misafirlerimize yeşil bir Manisa sunuyoruz” dedi.

Manisa rengarenk oldu

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Manisa rengarenk oldu

Manisa rengarenk oldu
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Manisa rengarenk oldu

Manisa rengarenk oldu
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Manisa rengarenk oldu

Manisa rengarenk oldu
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Manisa rengarenk oldu

Manisa rengarenk oldu
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Manisa rengarenk oldu

Manisa rengarenk oldu
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Manisa rengarenk oldu

Manisa rengarenk oldu
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Manisa rengarenk oldu

Manisa rengarenk oldu
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