Manisa semalarında SOLOTÜRK heyecanı

Manisa’da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK nefesleri kesti.

SOLOTÜRK, Manisa’da 42. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde gösteri uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri uçağı SOLOTÜRK’ü izlemek için binlerce vatandaş, Manisa Fuar Merkezi alanına akın etti. Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan ve gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle nefes kesen SOLOTÜRK, Manisalılara büyük heyecan yaşattı. Vatandaşlar, ellerindeki cep telefonları, kameraları ve fotoğraf makineleri ile SOLOTÜRK gösterisini görüntülemeye çalıştı. Alanda toplanan yüzlerce kişiye telsiz yoluyla seslenen SOLOTÜRK pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan, tüm Manisalıları selamladı. Havada 20 farklı manevra yapan SOLOTÜRK, yerden 30 metre yükseklikten 5 kilometreye dik tırmandı. Manevra sırasında saatteki hızı 200 kilometre ile bin 200 kilometre arası değişen SOLOTÜRK, yaklaşık 20 dakika süren gösterinin ardından şehirden ayrıldı.

SOLOTÜRK hakkında

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibi. Gösteri uçuşları tek kişilik F-16 C Blok-40 uçağıyla icra ediliyor. Gösteri uçuşları esnasında iki kanat ucuna takılan duman gereçleri vasıtası ile beyaz renkli duman salınıyor. Uçak üzerine boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup diğer F-16’lar gibi her türlü göreve planlanabiliyor. SOLOTÜRK pilotları gösteri uçuşları haricinde harbe hazırlıklarını sürdürüyor.