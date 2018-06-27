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Manisa Suriyeli çocuk sulama kanalında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 07:01 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Abdu Elkalaf'ın cesedi bulundu.  Olay, dün saat 17.00 sıralarında Develi Mahallesi'nde meydana geldi.

Haber - Kamera: Celal KÖKCÜOĞLU / SARUHANLI (Manisa),(DHA)

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Abdu Elkalaf'ın cesedi bulundu.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdu Elkalaf, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocuğun akıntıya kapıldığı gören çevredekiler durumu AFAD, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamadı. Bunun üzerine küçük Elkalaf'ın bulunması için İzmir Emniyet Müdürlüğü sualtı ekibi de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, Elkalaf'ın cesedini yaklaşık 27 saat sonra Halitpaşa Mahallesi Çobantepe Mevkii'ndeki sulama kapaklarına takılmış halde buldu. Talihsiz çocuğun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arama çalışmalarından görüntü
- Ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

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