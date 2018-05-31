"Manisa Tarzanı" Bedevi anıldı

MANİSA (AA) - Türkiye'nin ilk çevreci doğa aşığı olarak bilinen "Manisa Tarzanı" lakaplı İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi, ölümünün 55'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri çerçevesinde Bedevi'nin kabrinin bulunduğu Çatal Kabristanı'nda tören yapıldı.

Törende konuşan araştırmacı yazar Metin Erdoğan, Bedevi'nin dünyanın ilk çevreci insanı olabileceğini iddia etti.

"Manisa Tarzanı" ile ilgili yaklaşık dört yıldır araştırma yaptığını, ondan daha ileri seviyede bir çevreciye rastlamadığını söyleyen Erdoğan, konuyu Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO'ya taşımak için girişimde bulunacaklarını söyledi.

Erdoğan, Bedevi'nin örnek çevreci bir insan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya çapındaki bütün çevrecileri inceledim ve gururla tespit ettim ki dünyanın en kıymetli dört çevrecisi bu topraklardan çıkmış. Birincisi dünyanın ilk çevreci devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. İkincisi Bodrum'u dünyaya tanıtan Halikarnas Balıkçısı'dır. Üçüncüsü Allah uzun ömür versin 96 yaşındaki Hayrettin Karaca. Biz ona 'Toprak Dede' diyoruz ama en önemlisi şu topraklardan çıkmış, burada yaşamış, 40 yıl boyunca en az 60 bin ağaç dikmiş Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'dir. Biz onu rahmetle ve minnetle anıyoruz."

Etkinlikte okunan duanın ardından katılımcılar, Bedevi'nin mezarına karanfil bıraktı.

