Manisa Tarzanı, dünyaya tanıtılacak

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaklaşık 60 bin ağaç diken doğa aşığı Ahmed Bedevi, ölümünün 55'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Araştırmacı-Yazar Metin Erdoğan, 'Manisa Tarzanı' diye tanınan Bedevi'nin dünyanın ilk çevreci insanı olabileceğini belirterek, konuyu Birleşmiş Milletlere ve UNESCO'ya taşımak için girişim başlatacaklarını söyledi. 'Manisa Tarzanı' diye tanınan çevre dostu Ahmet Bedevi ölümünün 55'inci yıl dönümünde Çatal Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. 1963 yılında hayatını kaybeden İstiklal Madalyası sahibi Ahmed Bedevi, Manisa'da yaşadığı dönem içinde kente diktiği ağaçlarla tanınıyor. Türkiye'nin ilk çevreci kişisi olarak bilinen Bedevi'nin mezarı başındaki anma törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, AKUT gönüllüleri, bisikletçiler, Manisa Tarzanı'nın arkadaşları, Araştırmacı-Yazar Metin Erdoğan ve çocuklar katıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden Hüseyin Köroğlu, Ahmed Bedevi'yi mezarı başında anlattı. Ardından mezarın başında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Manisa Tarzanı ile birlikte vakit geçiren arkadaşı Ali Haydar Aksakal da, anma programında Bedevi'nin doğa sevgisini anlattı. Anmaya katılan Araştırmacı Yazar Metin Erdoğan ise Manisa Tarzanı'nın dünyanın bilinen ilk çevreci insanı olabileceğini söyleyerek, "Ben 4 yıldır bu konuda araştırma yapıyorum. Tarzan'dan daha ileride bir çevreci insan görmedim. Tarzan'ın Manisa'da, Türkiye'de ve dünyada tanıtılması lazım. Birleşmiş Milletler'in Dünya Çevre Konferansı var. Bizim, Birleşmiş Milletlere Tarzan'ı tanıtmamız gerekiyor. Benim bu konuda girişimlerim olacak. Tarihçilerin ve doğaseverlerin desteğiyle Tarzan'ı, Birleşmiş Milletler'e ve tüm dünyaya tanıtmış olacağız" diye konuştu. Yalova'daki Atatürk'ün Yürüyen Köşkü'nün tanıtımı için yapılan çalışmalardan da bahseden Erdoğan, köşkün Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için 2016 ve 2017 yıllarında başvurular yapıldığını, bu yıl Mart ayında da tekrar başvurulduğunu belirterek, "Atatürk'e ait Yürüyen Köşk'ün Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için çalışıyoruz. Atatürk bir ağaç dalı kesmemek için raylar üzerinde köşkü 5 metre kaydırmıştır. Bu dünya tarihinde bir ilktir. Yalova Belediyesi ile yaptığımız işbirliğiyle bu yapının, kültür mirası olarak tescillenmesi için biz çalışmalarımızı başlattık. Manisa Tarzanı'nı da UNESCO nezdinde tanıtmaya çalışacağız" dedi. MANİSA TARZANI KİMDİR? Manisa'da çevre bilinci ve duyarlılığının ışıklarını yakan, efsanevi yaşamı ile herkesin ilgisin çeken Ahmet Bedevi (nüfus kaydındaki adıyla Ahmeddin Carlak),1899'da Bağdat'ta doğdu. Dağlarda yaşamaya başlamadan önce başarılı bir askerdi. Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk ordusunda er olarak askerlik görevine başladı. Ardından Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve 4,5 yıl boyunca savaşta gösterdiği başarı ve yararlılıklardan ötürü kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Cumhuriyet ilan edildikten birkaç yıl sonra Manisa'ya yerleşti ve Spil Dağı'nda Topkale adıyla anılan dağlık yörede kendine bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürmeye başladı. Kentin ağaçlandırılması için olağanüstü çaba harcadı. Çalışmaları, kişiliği ve yaşam tarzıyla çevrecilerin sembolü oldu, Manisa'nın simgesi haline geldi. 1924'ten sonra saçını ve sakalını kesmeyen, üzerine sadece bir şort giyen Bedevi, bu tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan'a benzetildi ve 'Manisa Tarzanı' olarak anılmaya başlandı. Ahmet Bedevi, 1963 yılında yaşamını yitirdi.



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