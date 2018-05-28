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Manisa Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,80-6,50 lira aralığında işlem gördü

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 5,80-6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

Ürün Türü Miktar Fiyatı (lira) Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 5,80-6,50 Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 3,40

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Anahtar Kelimeler:
Borsa çekirdeksiz kuru üzüm Manisa ticaret

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