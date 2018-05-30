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Manisa-TIR kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 07:22 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde, Haydar Yıldız yönetimindeki TIR'ın aynı yöne giden Şahin Atay idaresindeki kamyona arkadan çarpıştığı kazada TIR ve kamyon şoförleri yaralandı.  Kaza, bugün gece saatlerinde Ankara-İzmir Karayolu Gökçeören Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)
Manisa'nın Kula ilçesinde, Haydar Yıldız yönetimindeki TIR'ın aynı yöne giden Şahin Atay idaresindeki kamyona arkadan çarpıştığı kazada TIR ve kamyon şoförleri yaralandı.

Kaza, bugün gece saatlerinde Ankara-İzmir Karayolu Gökçeören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Haydar Yıldız idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü 63 N 3741 plakalı TIR, aynı yöne giden Şahin Atay idaresindeki 03 DL 339 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Atay yaralanırken, devrilen TIR'ın şoförü Yıldız ise araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKS110 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri Yıldız'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri Yıldız'ı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne, kamyon şoförü Atay'ı ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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- Olay yerinden görüntü
- Sıkışan şoförün çıkartılmasından görüntü
- TIR şoförünün ambulansa konulmasından görüntü
- Sağlık, AKS110 ve jandarma ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

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