Manisa TSO’da Mehmet Yılmaz dönemi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının cumartesi günü gerçekleştirilen Meslek Komitesi seçimlerinde belirlenen 65 kişilik meclis üyeleri, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegelerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Mehmet Yılmaz ile İdris Şendil’in başkanlık için yarıştığı seçimde 65 üyenin 40’ının oyunu alan Mehmet Yılmaz odanın yeni başkanı oldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının 65 meclis üyesi bugün sandık başına giderek yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegelerini seçti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen seçimde daha önce adaylığı açıklayan Ayberk Aloğlu adaylıktan çekilirken, mevcut Başkan Adnan Erbil ise liste çıkarmadığı için aday olmadı. Mehmet Yılmaz ve İdris Şendil’in listelerinin yarıştığı seçimde 25 komiteden seçilen 65 meclis üyesinden 40’ının oyunu alan Mehmet Yılmaz yeni başkan seçilirken, İdris Şendil 25 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Yılmaz, "Yeni bir sürece başlıyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına gönül veren tüm üyeleri kucaklamakla mükellefiz. Bu sorumluluğun gereği 27 yıllık birikimimizle bir sıkıntı olmayacağını söylüyorum" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mehmet Yılmaz Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Arkın Şıktaşlı, Sezen Şenay, Muzaffer Topbaş, Hüseyin Hasacar, Galip Berk, Serhat Çetin, Mehmet Ali Altıntaş, Tevfik Aslaner, Akın Saadettin Gezgin ve Ali Karanfilci."