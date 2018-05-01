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Manisa'da 1 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

MANİSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı.

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı. İşçiler, halay ve türkülerle gönüllerince eğlendi.

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Saat 11.00'de tarihi Sultan Camii'nin önünde toplanmaya başlayan kalabalık, polis tarafından titizlikle arandı. Sendikaların, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanlarında getirdikleri pankartlar ile dövizler incelendi. Saat 12.00'ye kadar alanda toplanan yaklaşık 700 kişilik grup, pankartlar ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca 'Birleşe birleşe kazanacağız' ve 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı, 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum', 'Sendika haktır engellenemez', 'Abdestli kapitalizme hayır' pankartları taşındı.

Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. CHP'li Biçer ve yürüyüşe katılanlar, yol boyunca zaman zaman birlikte halay çekti.

Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen topluluk, mitingin yapılacağı Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde, alana tekrar aranarak alındı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayanları izleyen simit satıcısı da dikkat çekti. Kafasına simit tepsisini taşıyan işçi, bayramı kutlayanları uzaktan izledi. Miting alanını dolduran kalabalığa konuşma yapan DİSK'e bağlı Gıda İş İzmir Bölge Temsilcisi Gürsel Köse, emeklerine, işlerine ve özgürlüğe sahip çıkmak için alanlarda olduklarını söyledi.

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