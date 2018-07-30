HABER

Manisa’da 2 tırın arasında sıkışan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 03:14 | Son Güncelleme

Manisa’da 2 tırın arasında sıkışan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 2 tırın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat Taşdemir (40), Keçiliköy Mahallesi'ndeki Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi garajındaki 45 EJ 283 plakalı tırdan eşya almak için araca bindi.

Bu sırada tır, el freninin devreden çıkması sonucu kaymaya başladı.

Taşdemir, tırdan inmeye çalıştığı sırada aracı ve park halinde olan 45 C 1325 plakalı tırın arasında sıkıştı.

Garaj görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Taşdemir'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli olduAtatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
Gazi astsubaya görkemli düğünGazi astsubaya görkemli düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Garaj kamyon Manisa ölüm sürücü TIR

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.