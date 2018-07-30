Manisa’da 2 tırın arasında sıkışan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 2 tırın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Taşdemir (40), Keçiliköy Mahallesi'ndeki Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi garajındaki 45 EJ 283 plakalı tırdan eşya almak için araca bindi.
Bu sırada tır, el freninin devreden çıkması sonucu kaymaya başladı.
Taşdemir, tırdan inmeye çalıştığı sırada aracı ve park halinde olan 45 C 1325 plakalı tırın arasında sıkıştı.
Garaj görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Taşdemir'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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