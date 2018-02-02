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Manisa'da alkol zehirlenmesine ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:45 | Son Güncelleme

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişinin alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 15 Ekim 2017'de Halil Sözünesadık'ın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan klasik otopsi raporuna göre, şahsın ölüm sebebinin etanol intoksikasyonu (alkol zehirlenmesi) olarak tespit edildiği belirtildi.

Sözünesadık'a ait cesedin bulunduğu yerde yapılan incelemede, içerisinde el yapımı alkollü içecek olduğu değerlendirilen sıvıdan pet şişe ile numune alındığı ve yapılan araştırma sonucunda şahsın kullanmış olduğu el yapımı alkollü içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan eş zamanlı aramalarda elde edilen ve alkollü içecek yapımında kullanılan somut deliller ışığında el yapımı alkollü içeceği üreten, satan ve temin eden İ.M. ve G.İ. isimli şüpheliler, 31 Ocak 2018'de Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadelerine müteakip Akhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma halen devam ediyor."

(AA)

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