Manisa'da arazi yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 165 dönüm zeytinlik ile buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarla birlikte tarım arazilerine de sıçradı.

Yangına bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile 130 işçi müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, 50 dönüm zeytinlik, 50 dönüm buğday ve 25 dönüm arpa ekili alan ile 40 dönüm mera alanı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

