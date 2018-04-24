Manisa’da askerlerin zehirlenmesine ilişkin dava başladı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda yaşanan ve 1 askerin hayatını kaybettiği ve 722 askerin yaralandığı gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Manisa 1. Piyade Er Eğitim tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda, 23 Mayıs, 16 ve 17 2017 Haziran tarihlerinde yaşanan ve 1 askerin hayatını kaybettiği 722 askerin ise yaralandığı gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. 35 sanığın tutuksuz olarak yargılandığı davada tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları katılırken, mağdur ve yakınları katılmadı. Sanıkların dinlenildiği davada duruşmada sanık Mutfak Kontrol Teşkilatı Komisyon Başkanı Alper Akyol, suçlamaları kabul etmediğini belirterek hindi etinin hangi şartlarda muhafaza edildiğini görmediğini savundu. Askerlerin etkilendiği illeri sürülen öğle yemeğinden kendisinin de yediğini ve fiziksel bir rahatsızlık yaşamadığını belirten Akyol, daha sonra besin zehirlenmesi olduğunu öğrenince o günkü yemek numunelerini sakladığını aktardı. Akyol, yemek şirketinin yükümlülüklerini kontrol etmekteki görevini tam olarak yaptığını savundu.

"Zehirlenmeden önce makamları uyardım" iddiası

Aykol’un ardından mahkemede ifade veren sanık kısım amiri Teğmen Asım Şevki ise, yemek şirketi ile ilgili yapılan sözleşmede yer alan maddeleri daha önce ilgili makamları uyardığını belirterek, "Ben buraya mal saymanı olarak göreve geldim. Ama yönetmenliğe aykırı olarak hiçbir eğitim almadan kısım amiri olarak burada görevlendirildi. Ardından sözleşmede yaptığım incelemede gıda zehirlenmesinin 5 kere olmadığı müddetçe sözleşmenin fesih edilemeyeceği maddesini gördüm. Bu konuda ilgili makamları birkaç uyarıda bulundum. Yaşanan zehirlenme vakasından sonra bu maddelerin sözleşmeden çıkarılması benim görüşümün ne kadar haklı olduğunun kanıtıdır. Zaten benim sözleşmeyi fesih etme ile alakalı bir yetim yok" dedi.

"Kışladaki suyu içince karnım ağrıyordu"

Sanıklardan firmada aşçı olarak görev yapan Cezmi Elciz ise, kışlada hiç su içmediğini içtiği zaman ise karnının ağrıdığını savunarak, "O gün yemekten bende yedim ancak o gün kışladan su içmedim. Çünkü kışladan su içince karnım ağrıyordu" diye konuştu. Sanıklardan firmada gıda mühendisi olan Hilal Yılmaz ise olayın gıda zehirlenmesi olmadığını düşündüğünü belirtti. Olayın sudan kaynaklandığını ileri süren Yılmaz, pişen yemeklerde salmonella bakterisinin üremesinin mümkün olmadığını söyledi.