Manisa'da bir kişinin uçurumdan itildiği iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişinin eşi tarafından uçurumdan itilerek hayatını kaybettiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Y.E. (34), eşi H.E. (31) ve oğulları arabayla gezintiye çıktı.
Yolda mola veren aileden anne H.E, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki uçurumdan aşağı düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan H.E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumu şüpheli bulan jandarma ekipleri Y.E'yi gözaltına aldı.
Y.E'nin emniyetteki ifadesinde H.E'yi uçurumdan ittiğini ve eşinin dengesini kaybederek düştüğünü söylediği öğrenildi.
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