Manisa'da çamura saplanan servis aracındaki işçileri itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün yolu kısaltmak için dereden geçmeye çalıştığı sırada çamura saplanan servis aracındaki 25 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 45 J 6389 plakalı minibüsün sürücüsü Hasan Yıldız, yolu kısaltmak için yol kenarındaki dereden geçmek istedi ancak minibüs yağmur nedeniyle yükselen derede çamura saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki 25 işçiyi kapıyı kırarak kurtardı.

Can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında, yasak olmasına rağmen kullanılan yol belediye ekiplerince kum dökülerek trafiğe kapatıldı.