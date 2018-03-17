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Manisa’da ’Çanakkale’den Kurtuluşa’ konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:29 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi işbirliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Çanakkale’den Kurtuluşa’ isimli konferansı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Daire Başkanları, sendika temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

Manisa’da ’Çanakkale’den Kurtuluşa’ konferansı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi işbirliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Çanakkale’den Kurtuluşa’ isimli konferansı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Daire Başkanları, sendika temsilcileri ve vatandaşlar takip etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay söz aldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kenan Tozak yaklaşık 90 dakika süren konferansta Çanakkale’den Kurtuluşa var olma ve hayatta kalma ruhunu anlattı. Çanakkale Zaferinin tarihsel gelişimini cepheden farklı görsellerle süsleyen Tozak, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı zaferin kazanılmasında canları pahasına mücadele eden Seyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş ve diğer kahramanları dinleyicilere aktaran Tozak, savaşın bilinmeyen yönlerini gerçek yaşam öyküleri ile birlikte anlatırken, davetlilere zaman zaman duygulu anlar yaşattı. Programın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kenan Tozak’ı tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu.

Manisa’da ’Çanakkale’den Kurtuluşa’ konferansı

Manisa’da ’Çanakkale’den Kurtuluşa’ konferansı

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