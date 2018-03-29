Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, güvenlik güçlerinden saklanan cezaevi firarisi, daha önce firari iken yakalanan arkadaşının evinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 11 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tutulduğu Manisa T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nden kaçan Birol Akgün'ü (30) saklandığı ikameti tespit eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekibi, sabaha karşı operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından evin banyosunda yakalanan Akgün, işlemlerinin ardından sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akgün'ün saklandığı evin geçen hafta cezaevinden firar eden Kadir T.'ye ait (45) olduğu, firarilerin yakın arkadaş olduğu öğrenildi.
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Cemaat yurdunda vefat etti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum