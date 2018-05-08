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Manisa'da cinayet: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 01:38 | Son Güncelleme

Manisa'da cinayet: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Avşar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Kemal Yılmaz (29), zilin çalması ile kapıyı açmaya gitti.

Yılmaz, kapıyı açtığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, aralarında husumet olduğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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cinayet hastane Manisa Turgutlu tüfek

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