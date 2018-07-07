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Manisa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, bir kişi husumetlisi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

İddiaya göre, M.A. Kızılören Mahallesi'nde karşılaştığı Mustafa D'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Kalbi ve sağ bacağına kurşun isabet eden Mustafa D. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Mustafa D'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayın ardından kaçan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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