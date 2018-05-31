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Manisa'da cinayet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 02:12 | Son Güncelleme

Manisa'da cinayet iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ertan Atılgın'ı (45) Çepnidere Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Atılgın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinde bıçak darbeleriyle ve darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen Ertan Atılgın'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Adli Tıp Kurumu Jandarma Manisa şüpheli ölüm

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