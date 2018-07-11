Manisa'da cinsel taciz iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kula Cumhuriyet Savcılığı, 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik şikayet üzerine C.K (46) hakkında yakalama kararı verdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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