HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manisa'da çöp tesisini işleten firmaya 58 bin lira 'kirlilik' cezası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ndeki kirlilik olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Manisa'da çöp tesisini işleten firmaya 58 bin lira 'kirlilik' cezası (2)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ndeki kirlilik olayıyla ilgili açıklama yaptı. Cezanın Büyükşehir Belediyesi'ne kesildiğine yönelik algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyip, tesisi özel firmanın işlettiğini ifade eden Yıldırım, "İdari yaptırım uygulamasına yönelik kararının muhatabı Büyükşehir Belediyemiz değil tesisi hali hazırda işletmekte olan Manisa Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş.'dir. Ancak ihale kapsamında işletilen tesisin sağlıklı bir şekilde işletimini teminen idaremiz denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştirmekte, gördüğümüz aksaklık ve aykırılıklardan ötürü zaman zaman firmaya idaremizce de idari yaptırımlar uygulanmaktadır" dedi. Arıtma tesisinden çıkan sudan değil, aşırı yağışlardan dolayı arıtma havuzlarından taşan sudan alınan numuneden bu sonucun çıktığını kaydeden Yıldırım, "Bakanlıktan önce Büyükşehir Belediyemizce de işletmeciye iki ayrı cezai yaptırım uygulandı. Son resmi yazımızda, arıtma tesisi ile ilgili olarak 15 gün içerisinde herhangi bir revizyon programının tarafımıza sunulmaması halinde sözleşmeyi fesih yoluna gidebileceğimizi dahi ilgili firmaya bildirdik. Şu anda işletmeci tarafından ilgili arıtma tesisinin revizyonuna başlandı" diye konuştu.
Manisa'nın geçmiş dönemde 1 milyon 400 bin metrekarelik 74 adet vahşi depolama alanına sahip olduğunu, her gün yangınlar ve kötü kokularla gündeme geldiğini belirten Yıldırım, "Şu an gelinen noktada yağmurların fazla yağması nedeniyle arıtma tesisinden değil, aşırı yağışlardan dolayı arıtma havuzlarından dışarıya taşan sudan alınan numuneden çıkan bir sonuçtur bu. Ancak 30 büyükşehir arasında çıkış parametreleri en iyi olan tesislerden biriyiz. İşletmeci konuyla ilgili arıtma tesisinin revizyonuna başladı. Biz de bunun takipçisiyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da çöp tesisini işleten firmaya 58 bin lira 'kirlilik' cezası (2)

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
GÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkatPazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.