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Manisa'da dereye kimyasal atık bırakıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi: - "Kimyasallar, derenin yüzeyini köpükle kaplayarak, hem deredeki canlıların yaşam alanlarını sınırladı hem de çevre kirliliğine yol açtı"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı'ndan geçen dereye kimyasal atıkların bırakıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen derenin, bir kez daha çevre katillerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Dereye bırakılan kimyasal atıkların buradaki canlıların yaşam alanlarını sınırladığı ve çevre kirliliğine yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde hayata geçirdiği Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen dere bir kez daha kimyasal atık tehlikesi yaşadı. Yağmurlu havayı fırsat bilen çevre katilleri dereyi bir kez daha kimyasal atıklarla kirletmeyi başardı. Kenan Evren Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasallar, derenin yüzeyini köpükle kaplayarak, hem deredeki canlıların yaşam alanlarını sınırladı hem de çevre kirliliğine yol açtı."

Geçen aylarda da tekrarlanan olayın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin olayın sorumlularının bulunması amacıyla harekete geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde ilgili kurumlarla toplantı yapıldı, dereden de numune alındı. Yaşanan bu elim olayın tekrarlanması Manisalılar tarafından üzüntüyle karşılandı." ifadeleri kullanıldı.

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Atatürk Kent Park atık Dere kimyasal kirli su Manisa

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