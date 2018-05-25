Manisa'da dolu tarım alanlarına zarar verdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde dün gece etkili olan dolunun üzüm bağlarında zarara yol açtığı belirlendi.
Sarıgöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Sarıgöl Ziraat Odası ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, Bağlıca, Çanakı, Tırazlar, Bereketli, Kavakkırı, Adaarası mahallelerinde etkili olan dolunun üzüm bağlarında zarara yol açtığını tespit etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Ahmet Akar, 15 dakikalık yağışın üzüm salkımlarına zarar verdiğini söyledi.
Bağlarda yeni gelişen üzüm salkımlarının yerlere düştüğünü ifade eden Akar, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Alaşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de doludan zarar gören üzüm bağlarında zarar belirleme çalışmalarına başladı.
İlçe Müdürü Tarık Memiş da Alaşehir'de en büyük zararın Delemenler Mahallesi'nde meydana geldiğini ifade ederek, "Bununla birlikte Girelli, Hacıaliler, Belenyaka, Subaşı ve Üzümlü mahallelerinde dolu zararı var. Bu mahallelerimizde zarar belirleme çalışmalarına başladık." diye konuştu.
Sarıgöllü üzüm üreticisi Şükrü Demir ise Sarıgöl Adaarası mevkisinde üzüm bağları olduğunu ve meydana gelen zararın sigortadan karşılanacağını aktardı.
Son yıllarda artan belirsiz yağış durumuna karşı bağlarını sigortaladıklarını belirten Demir, "Dolu gerçekten çok zarar verdi. Allah'tan dolu sigortası yaptırdım. Üzüm salkımları yerde, dalında kalanlarda dolu yarası var, kararmalara başladı. Her yıl dolu sigortamı yaptırıyorum." şeklinde konuştu.
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